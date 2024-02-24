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Кожевников Сергей Ефимович

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Место рождения

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.

Дата рождения

27.06.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1886 ст.

Отец: Кожевников (Лутохин) Ефим Филиппович

Мать: Кожевникова (Балякина) Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова (N) Нина

Бракосочетание
30.04.1907 ст.

Жена: Кожевникова (Кошелева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
15.03.1908 ст.

Дочь: Кожевникова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Кожевникова (Кошелева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кожевников Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Кожевникова (Кошелева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
19.10.1913 ст.

Дочь: Альфонсова (Кожевникова) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Кожевникова (Кошелева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
05.02.1915 ст.

Сын: Кожевников Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Кожевникова (Кошелева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
01.08.1923

Сын: Кожевников Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кожевникова (N) Нина

Смерть
Неизвестно

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