Кожевников Сергей Ефимович
Место рожденияс. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Дата рождения27.06.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1886 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожевникова (N) Нина
Бракосочетание
30.04.1907 ст.
Рождение ребёнка
15.03.1908 ст.
Дочь: Кожевникова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Кожевникова (Кошелева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кожевников Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Кожевникова (Кошелева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
19.10.1913 ст.
Дочь: Альфонсова (Кожевникова) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Кожевникова (Кошелева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
05.02.1915 ст.
Сын: Кожевников Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Кожевникова (Кошелева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
01.08.1923
Сын: Кожевников Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кожевникова (N) Нина
Смерть
Неизвестно