Коновалова (Шихова) Екатерина Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Шихова) Екатерина Савельева

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Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.01.1884

Муж: Коновалов Дмитрий Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
2 брак
Рождение ребёнка
03.07.1886

Дочь: Евфимия Дмитриевна

Отец ребёнка: Коновалов Дмитрий Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1890

Сын: Коновалов Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Коновалов Дмитрий Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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