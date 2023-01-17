Коновалова (Шихова) Екатерина Савельева
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1884
2 брак
Рождение ребёнка
03.07.1886
Дочь: Евфимия Дмитриевна
Отец ребёнка: Коновалов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
04.02.1890
Сын: Коновалов Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Коновалов Дмитрий Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно