Догадаев Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Догадаев Андрей
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Сын: Догадаев Капитон Михайлович
Мать ребёнка: Догадаева Афанасия Никитична
Рождение ребёнка
1873
Сын: Догадаев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Догадаева Афанасия Никитична
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Догадаева Пульхерия Михайловна
Мать ребёнка: Догадаева Афанасия Никитична
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Догадаева Градислава Михайловна
Мать ребёнка: Догадаева Афанасия Никитична
Смерть
Неизвестно