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Догадаев Михаил Андреевич

Место рождения

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Догадаев Андрей

Мать: Догадаева Васса Андреевна

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1868

Жена: Догадаева Афанасия Никитична

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Догадаев Капитон Михайлович

Мать ребёнка: Догадаева Афанасия Никитична

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Догадаев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Догадаева Афанасия Никитична

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Догадаева Пульхерия Михайловна

Мать ребёнка: Догадаева Афанасия Никитична

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Догадаева Градислава Михайловна

Мать ребёнка: Догадаева Афанасия Никитична

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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