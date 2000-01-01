Чупрунов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупрунов Николай Андреевич

Чупрунов Николай Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Чупрунов Андрей Романович

Мать: не указана

Смерть
1918
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close