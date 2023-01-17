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Лебедев Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Лебедев Александр Александрович

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Матвеевна

Багаиха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Лебедева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Матвеевна

Черниговский с/с Луковниковский район, Калининская обл
Рождение ребёнка
28.09.1926

Сын: Лебедев Лев Александрович

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Матвеевна

Багаиха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
?.01.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Умер в Блокаду. Похоронен на Пискаревском кладбище.
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