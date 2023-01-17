Лебедев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Лебедев Александр Александрович
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Лебедева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Матвеевна
Черниговский с/с Луковниковский район, Калининская обл
Рождение ребёнка
28.09.1926
Сын: Лебедев Лев Александрович
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Матвеевна
Смерть
?.01.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Умер в Блокаду. Похоронен на Пискаревском кладбище.