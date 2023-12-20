Кирилина Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1907
Дата смерти12.09.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилин Ермолай
Рождение ребёнка
15.06.1932
Сын: Кирилин Иван
Отец ребёнка: Кирилин Ермолай
Рождение ребёнка
1946
Смерть
12.09.1946