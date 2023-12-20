Кирилина Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилина Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1907

Дата смерти

12.09.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирилин Ермолай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирилин Ермолай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирилин Ермолай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилин Ермолай

Рождение ребёнка
15.06.1932

Сын: Кирилин Иван

Отец ребёнка: Кирилин Ермолай

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирилин Ермолай

Смерть
12.09.1946

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