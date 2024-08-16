Христюхина Наталья Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филлип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христюхин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Христюхин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христюхин Павел Михайлович
Отец ребёнка: Христюхин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарышкина (Христюхина) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Христюхин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копырина (Христюхина) Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Христюхин Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно