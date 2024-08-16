Христюхина Наталья Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христюхина Наталья Филлиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филлип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христюхин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Христюхин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христюхин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Христюхин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарышкина (Христюхина) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Христюхин Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христюхин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копырина (Христюхина) Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Христюхин Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно

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