неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Афанасьев
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Иоанн Афанасьев
Подчаевский Яков Иоаннович (1774 — ?) Родился в семье дьякона села Подчай-Городка Любимского уезда Иоанна Афанасьевича. С 1788 года по 1793 год обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1794 году р... Показать все
Смерть
Неизвестно