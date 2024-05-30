Герлинген Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1893
Сын: Герлинген Степан Филиппович
Отец ребёнка: Герлинген Филипп Филиппович
Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно