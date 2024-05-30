Герлинген Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герлинген Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герлинген Филипп Филиппович

Рождение ребёнка
04.12.1893

Сын: Герлинген Степан Филиппович

Отец ребёнка: Герлинген Филипп Филиппович

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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