Хювёнен (Хуопалайнен) Мария Тобиасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хювёнен (Хуопалайнен) Мария Тобиасовна

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

14.04.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1888

Отец: Хуопалайнен Тобиас Адамович

Мать: Хуопалайнен (Тикка) София Абрамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.03.1912

Муж: Хювёнен Николай Адамович

Рождение ребёнка
01.06.1913

Сын: Хювёнен Адам Николаевич

Отец ребёнка: Хювёнен Николай Адамович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1916

Дочь: (Хювёнен) Ханна-София Николаевна

Отец ребёнка: Хювёнен Николай Адамович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1916

Сын: Хювёнен Вилио-Александр Николаевич

Отец ребёнка: Хювёнен Николай Адамович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1918

Сын: Хювёнен Иван Николаевич

Отец ребёнка: Хювёнен Николай Адамович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1929

Дочь: (Хювёнен) Элма Николаевна

Отец ребёнка: Хювёнен Николай Адамович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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