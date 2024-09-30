Хювёнен (Хуопалайнен) Мария Тобиасовна
Место рождения
Дата рождения14.04.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1888
Бракосочетание
26.03.1912
Рождение ребёнка
01.06.1913
Отец ребёнка: Хювёнен Николай Адамович
Рождение ребёнка
22.05.1916
Дочь: (Хювёнен) Ханна-София Николаевна
Отец ребёнка: Хювёнен Николай Адамович
Рождение ребёнка
22.05.1916
Сын: Хювёнен Вилио-Александр Николаевич
Отец ребёнка: Хювёнен Николай Адамович
Рождение ребёнка
08.06.1918
Отец ребёнка: Хювёнен Николай Адамович
Рождение ребёнка
22.12.1929
Дочь: (Хювёнен) Элма Николаевна
Отец ребёнка: Хювёнен Николай Адамович
Смерть
Неизвестно