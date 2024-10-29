Доценко Авксентий Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доценко Авксентий Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1895

Дата смерти

24.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1920 по 1930
Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
29.05.1921

Жена: Доценко (Воротынцева) Мария Павловна

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
16.04.1922

Дочь: Доценко Лидия Авксентьевна

Мать ребёнка: Доценко (Воротынцева) Мария Павловна

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.08.1923

Сын: Доценко Геннадий Авксентьевич

Мать ребёнка: Доценко (Воротынцева) Мария Павловна

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.04.1926

Сын: Доценко Виталий Авксентьевич

Мать ребёнка: Доценко (Воротынцева) Мария Павловна

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Место жительства
С 1940 по 1952
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
24.11.1952
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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