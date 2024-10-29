Доценко Авксентий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1895
Дата смерти24.11.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1920 по 1930
Бракосочетание
29.05.1921
Рождение ребёнка
16.04.1922
Дочь: Доценко Лидия Авксентьевна
Мать ребёнка: Доценко (Воротынцева) Мария Павловна
Рождение ребёнка
23.08.1923
Сын: Доценко Геннадий Авксентьевич
Мать ребёнка: Доценко (Воротынцева) Мария Павловна
Рождение ребёнка
03.04.1926
Сын: Доценко Виталий Авксентьевич
Мать ребёнка: Доценко (Воротынцева) Мария Павловна
Место жительства
С 1940 по 1952
Смерть
24.11.1952