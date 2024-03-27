Бактиков Харис
Место рожденияд. Кояново, башкирского кантона 9 юрты
Дата рождения1909
Дата смерти?.07.1943
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Бактиков Муллазян
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
повар
Рождение ребёнка
17.02.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бактикова (Беляева) Мастура
Смерть
?.07.1943
Причина смерти: пропал без вести