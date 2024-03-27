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Бактиков Харис

Место рождения

д. Кояново, башкирского кантона 9 юрты

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Бактиков Муллазян

Мать: ?

Работа или профессия
Неизвестно
повар
Рождение ребёнка
17.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бактикова (Беляева) Мастура

Смерть
?.07.1943
Причина смерти: пропал без вести

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