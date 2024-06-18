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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якушев Алексей
Рождение ребёнка
10.03.1932
Сын: Якушев Евгений
Отец ребёнка: Якушев Алексей
Пурех
Рождение ребёнка
09.02.1937
Сын: Якушев Юрий
Отец ребёнка: Якушев Алексей
Рождение ребёнка
12.06.1949
Сын: Якушев Василий
Отец ребёнка: Якушев Алексей
Чистое