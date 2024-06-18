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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
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Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушев Алексей

Рождение ребёнка
10.03.1932

Сын: Якушев Евгений

Отец ребёнка: Якушев Алексей

Пурех
Рождение ребёнка
09.02.1937

Сын: Якушев Юрий

Отец ребёнка: Якушев Алексей

Рождение ребёнка
12.06.1949

Сын: Якушев Василий

Отец ребёнка: Якушев Алексей

Чистое

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