(Фатхулловна) Хубзамял (Хаптый Жамал) (Хаптый Жамал)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1869 и 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1869 и 1870
Отец: Хибатуллович Фатхулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сатретдин Шамсетдинович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1890
Рождение ребёнка
09.08.1893
Отец ребёнка: Сатретдин Шамсетдинович
В метрических книгах родившихся в д. Шемяково Тетюшского уезда Казанской губернии значится: Афзалетдин – родился 8 сентября 1893 г. (по старому стилю)Отец крестьянин Садретдин ШамсутдиновичМать Хубзям... Показать все
Смерть
Неизвестно