(Фатхулловна) Хубзамял (Хаптый Жамал) (Хаптый Жамал) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фатхулловна) Хубзамял (Хаптый Жамал) (Хаптый Жамал)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1869 и 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1869 и 1870

Отец: Хибатуллович Фатхулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сатретдинов Шайхетдин

Отец ребёнка: Сатретдин Шамсетдинович

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1890

Муж: Сатретдин Шамсетдинович

Рождение ребёнка
09.08.1893

Сын: Садретдинов Афзалетдин

Отец ребёнка: Сатретдин Шамсетдинович

В метрических книгах родившихся в д. Шемяково Тетюшского уезда Казанской губернии значится: Афзалетдин – родился 8 сентября 1893 г. (по старому стилю)Отец крестьянин Садретдин ШамсутдиновичМать Хубзям... Показать все
Смерть
Неизвестно

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