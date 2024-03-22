Куроленко Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуроленко Сергей Николаевич

Куроленко Сергей Николаевич

avatar

Место рождения

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

28.06.1961

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1961

Отец: Куроленко Николай Павлович

Мать: Куроленко Галина Сергеевна

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
25.02.1982

Жена: Куроленко Светлана Ильинична

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куроленко Светлана Ильинична

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куроленко Светлана Ильинична

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Развод
2008

Жена: Куроленко Светлана Ильинична

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Развод
2008

Жена: Куроленко Светлана Ильинична

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close