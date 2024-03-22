Куроленко Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1961
Бракосочетание
25.02.1982
Рождение ребёнка
02.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куроленко Светлана Ильинична
Рождение ребёнка
31.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куроленко Светлана Ильинична
Развод
2008
Развод
2008