Ковырнева (Захарова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковырнева (Захарова) Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковырнев Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киленина (Ковырнева) Прасовья Ильинична

Отец ребёнка: Ковырнев Илья Иванович

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Ковырнев Василий Ильич

Отец ребёнка: Ковырнев Илья Иванович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Морозова (Ковырнева) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Ковырнев Илья Иванович

Смерть
Неизвестно

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