Ковырнева (Захарова) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киленина (Ковырнева) Прасовья Ильинична
Отец ребёнка: Ковырнев Илья Иванович
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Ковырнев Илья Иванович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Морозова (Ковырнева) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Ковырнев Илья Иванович
Смерть
Неизвестно