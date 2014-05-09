Самарина Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина Ольга Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.2014

Сын: Самарин Илья Тимурович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.2020

Дочь: Самарина Ульяна Тимуровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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