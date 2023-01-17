Нахимов Павел Степанович
Место рожденияс. Городок, Вяземский уезд Смоленской губернии
Дата рождения05.06.1802
Дата смерти12.07.1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1802
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Городок, Вяземский уезд Смоленской губернии
Место жительства
С 1802
с. Городок, Вяземский уезд Смоленской губернии
Место жительства
С 1815
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1821
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
12.07.1855
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1930
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство