Нахимов Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нахимов Павел Степанович

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Место рождения

с. Городок, Вяземский уезд Смоленской губернии

Дата рождения

05.06.1802

Дата смерти

12.07.1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1802

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Городок, Вяземский уезд Смоленской губернии
Место жительства
С 1802
с. Городок, Вяземский уезд Смоленской губернии
Место жительства
С 1815
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1821
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
12.07.1855
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1930
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
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