Кокарева Лидия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1948
Сын: Кокарев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кокарев Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
30.09.1954
Сын: Кокарев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Кокарев Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно