Кокарева Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокарева Лидия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1948

Сын: Кокарев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кокарев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
30.09.1954

Сын: Кокарев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Кокарев Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокарев Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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