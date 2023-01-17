Лукинский Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукинский Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1880
Дочь: Соломония Александровна
Мать ребёнка: Лукинская Пелагея Петровна
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно