Нетребенко Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетребенко Ксения

Место рождения

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
РС 7
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетребенко Дмитрий Маркович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Нетребенко) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Нетребенко Дмитрий Маркович

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
РС 7
Рождение ребёнка
1818

Сын: Нетребенко Лаврентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Нетребенко Дмитрий Маркович

Смерть
Неизвестно

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