Нетребенко Ксения
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 7
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Нетребенко) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Нетребенко Дмитрий Маркович
РС 7
Рождение ребёнка
1818
Сын: Нетребенко Лаврентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Нетребенко Дмитрий Маркович
Смерть
Неизвестно