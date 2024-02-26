Марья Петрова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Петр Петров (Ич)
Мать: Марфа Игнатьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Михаил Алексеев (Ич)
Отец ребёнка: Алексей Егоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Наталия Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Егоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Марфа Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Егоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
08.01.1867 ст.
Дочь: Татьяна Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Егоров (Ич)
Рождение ребёнка
18.05.1868 ст.
Дочь: Елена Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Егоров (Ич)
Рождение ребёнка
04.06.1871 ст.
Дочь: Акилина Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Егоров (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Егоров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно