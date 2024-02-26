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Марья Петрова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Петр Петров (Ич)

Мать: Марфа Игнатьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Михаил Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Алексей Егоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Наталия Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Егоров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Марфа Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Егоров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
08.01.1867 ст.

Дочь: Татьяна Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Егоров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.05.1868 ст.

Дочь: Елена Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Егоров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.06.1871 ст.

Дочь: Акилина Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Егоров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Егоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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