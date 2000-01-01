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Зайнетдинова Луиза
Зайнетдинова Луиза
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Инвиль
Мать
Рафиля
Муж
Не указан
Дети
(Зайнетдинова) Ильмира
2 г.р.
(Зайнетдинова) Венера
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Инвиль
Мать:
Рафиля
Рождение ребёнка
2
Дочь:
Ильмира
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Венера
Отец ребёнка: не указан
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