Левочко Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левочко Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.?

Дата смерти

02.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1960

Сын: Левочко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Левочко Нелли

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левочко Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Левочко Нелли

Смерть
02.01.2015
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