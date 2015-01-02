Левочко Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.?
Дата смерти02.01.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1960
Сын: Левочко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Левочко Нелли
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левочко Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Левочко Нелли
Смерть
02.01.2015