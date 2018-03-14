Малкина (Егорычева) Галина Петровна
Место рожденияп. Раздольное Владивостокский район Приморский край
Дата рождения19.08.1937
Дата смерти14.03.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1937
Отец: Егорычев Петр Васильевич
Мать: Гончарова Нина Ефимовна
Бракосочетание
14.01.1961
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.12.1961
Сын: Малкин Борис Владимирович
Отец ребёнка: Малкин Владимир Михайлович
Смерть
14.03.2018