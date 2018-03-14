Малкина (Егорычева) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкина (Егорычева) Галина Петровна

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Место рождения

п. Раздольное Владивостокский район Приморский край

Дата рождения

19.08.1937

Дата смерти

14.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1937

Отец: Егорычев Петр Васильевич

Мать: Гончарова Нина Ефимовна

Бракосочетание
14.01.1961

Муж: Малкин Владимир Михайлович

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.12.1961

Сын: Малкин Борис Владимирович

Отец ребёнка: Малкин Владимир Михайлович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.03.2018
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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