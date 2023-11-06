Ожгибесов Захар Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожгибесов Захар Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ожгибесова Груша Захаровна

Мать ребёнка: Мария Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ожгибесова Маня Захаровна

Мать ребёнка: Мария Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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