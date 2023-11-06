Ожгибесов Захар Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ожгибесова Груша Захаровна
Мать ребёнка: Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ожгибесова Маня Захаровна
Мать ребёнка: Мария Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Евдокимовна
Смерть
Неизвестно