Пиотровская-Дмитриевская (Петровская) (Петровская) Астра Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиотровская-Дмитриевская (Петровская) (Петровская) Астра Генриховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1924

Дата смерти

27.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1924

Отец: Пиотровский (петровский) Генрих Вячеславович

Мать: Петровская Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
08.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатов Михаил Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.05.2003
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