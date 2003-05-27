Пиотровская-Дмитриевская (Петровская) (Петровская) Астра Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1924
Дата смерти27.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1924
Рождение ребёнка
08.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.05.2003