Кулешова Светлана Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулешова Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулешова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.2002
Дочь: Кулешова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: не указан