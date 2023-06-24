Кулешова Светлана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова Светлана Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1965 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулешова Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулешова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешова Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
05.07.2002

Дочь: Кулешова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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