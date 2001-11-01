Виноградова (Веселова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Веселова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Высоково, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

15.09.1908

Дата смерти

01.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1908

Отец: Веселов Николай Иванович

Мать: Веселова Павла Ивановна

Высоково, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1929
Титово, Пречистенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1934

Сын: Виноградов Борис Анатольевич

Отец ребёнка: Виноградов Анатолий Иванович

Титово, Пречистенская волость, Галичский уезд
Смерть
01.11.2001
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
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