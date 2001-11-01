Виноградова (Веселова) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1908
Дата смерти01.11.2001
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1908
Отец: Веселов Николай Иванович
Мать: Веселова Павла Ивановна
Место жительства
С 1929
Рождение ребёнка
15.02.1934
Сын: Виноградов Борис Анатольевич
Отец ребёнка: Виноградов Анатолий Иванович
Смерть
01.11.2001
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область