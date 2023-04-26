Вигуляр Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Вигуляр Семен Емельянович
Отец ребёнка: Вигуляр Емельян
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Вигуляр Емельян
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Смерть
Неизвестно