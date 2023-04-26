Вигуляр Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вигуляр Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Вигуляр Семен Емельянович

Отец ребёнка: Вигуляр Емельян

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Вигуляр Иван Емельянович

Отец ребёнка: Вигуляр Емельян

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Смерть
Неизвестно
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