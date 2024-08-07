Савенкова Анисья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1926
Судя по всему Анисья выходит замуж вторым браком. Первый брак - с Иваном Ждановым. В похоз. книге 1943-1945 к ней приписаны ее дети с фамилией Ждановы, отчество Ивановичи.
Рождение ребёнка
25.08.1927
Дочь: Савенкова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Савенков Петр Сергеевич
Смерть
Неизвестно