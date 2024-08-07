Савенкова Анисья Федоровна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савенкова Анисья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1926

Муж: Савенков Петр Сергеевич

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Судя по всему Анисья выходит замуж вторым браком. Первый брак - с Иваном Ждановым. В похоз. книге 1943-1945 к ней приписаны ее дети с фамилией Ждановы, отчество Ивановичи.
Рождение ребёнка
25.08.1927

Дочь: Савенкова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Савенков Петр Сергеевич

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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