Foerderer Alois
Место рождения
Дата рождения31.05.1903
Дата смерти10.06.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1903
Отец: Foerderer Johann
Мать: Foerderer Katharina
Рождение ребёнка
13.07.1929
Сын: Ferderer Johannes
Мать ребёнка: Ferderer Barbara
Рождение ребёнка
27.11.1934
Рождение ребёнка
22.05.1939
Сын: Ferderer Josef
Мать ребёнка: Ferderer Barbara
Рождение ребёнка
03.12.1941
Сын: Ferderer Peter
Мать ребёнка: Ferderer Barbara
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ferderer Barbara
?
Смерть
10.06.1969
Unbekannt