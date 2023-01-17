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Foerderer Alois

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

31.05.1903

Дата смерти

10.06.1969

Пол

Мужской

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1929 г.р.
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1939 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1903

Отец: Foerderer Johann

Мать: Foerderer Katharina

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
13.07.1929

Сын: Ferderer Johannes

Мать ребёнка: Ferderer Barbara

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
27.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ferderer Barbara

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
22.05.1939

Сын: Ferderer Josef

Мать ребёнка: Ferderer Barbara

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
03.12.1941

Сын: Ferderer Peter

Мать ребёнка: Ferderer Barbara

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ferderer Barbara

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ferderer Barbara

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ferderer Barbara

?
Смерть
10.06.1969
Unbekannt
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