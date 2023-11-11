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(Васильева) Зоя Никаноровна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.01.1924

Дата смерти

07.05.1924

Пол

Женский

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Место
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Рождение
03.01.1924

Отец: Васильев Никанор (Никандр) Афанасьевич

Мать: Васильева (Ареснова) Аполлинария Владимировна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В записи о рождении имя отца указано, как Никифор: Запись №83 о рождении от 3 января 1924г в с. Верх-Чик у хлебопашца Никифора (21 года) и Аполинарии (20 лет) Васильевых дочери Зои.
Смерть
07.05.1924
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В записи о рождении имя отца указано, как Никифор. Запись №322 о смерти от 7 мая 1924г в с. Верх-Чик Васильевой Зои. Умерла в 4 месяца от коклюша. Заявил Васильев Никанор.
Похороны
Около 09.05.1924
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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