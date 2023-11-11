(Васильева) Зоя Никаноровна
Место рождения
Дата рождения03.01.1924
Дата смерти07.05.1924
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.01.1924
В записи о рождении имя отца указано, как Никифор: Запись №83 о рождении от 3 января 1924г в с. Верх-Чик у хлебопашца Никифора (21 года) и Аполинарии (20 лет) Васильевых дочери Зои.
Смерть
07.05.1924
В записи о рождении имя отца указано, как Никифор. Запись №322 о смерти от 7 мая 1924г в с. Верх-Чик Васильевой Зои. Умерла в 4 месяца от коклюша. Заявил Васильев Никанор.
Похороны
Около 09.05.1924