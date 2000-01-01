Боровкова Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Боровков Поликарп
Отец ребёнка: Боровков Кузьма
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Боровков Кузьма
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Боровков Кузьма
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Боровков Кузьма
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Боровков Борис
Отец ребёнка: Боровков Кузьма
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Боровков Василий
Отец ребёнка: Боровков Кузьма
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Боровков Алексей
Отец ребёнка: Боровков Кузьма
Работа или профессия
Неизвестно