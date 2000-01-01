Боровкова Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Василиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1769 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1783 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Боровков Поликарп

Отец ребёнка: Боровков Кузьма

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Боровков Кузьма

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Карелин Иван Егорович

Отец ребёнка: Боровков Кузьма

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Боровков Кузьма

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Боровков Борис

Отец ребёнка: Боровков Кузьма

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Боровков Василий

Отец ребёнка: Боровков Кузьма

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Боровков Алексей

Отец ребёнка: Боровков Кузьма

Работа или профессия
Неизвестно
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