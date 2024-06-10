Бобровник Яков Минин 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобровник Яков Минин

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Бобровник Мина Михаилов

Мать: Бобровник Иулианна Павлова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Бобровник (Бобровник) София Яковлева

Мать ребёнка: Бобровник (Фоменко) Евфросиния Иосифова

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
04.02.1848

Жена: Бобровник (Фоменко) Евфросиния Иосифова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.09.1851

Сын: Бобровник Ефимий Яковлев

Мать ребёнка: Бобровник (Фоменко) Евфросиния Иосифова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Бобровник (Бобровник) Мария

Мать ребёнка: Бобровник (Фоменко) Евфросиния Иосифова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
09.02.1859

Дочь: Бобровник (Бобровник) Евдокия Якова

Мать ребёнка: Бобровник (Фоменко) Евфросиния Иосифова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Бобровник (Бобровник) Пелагея

Мать ребёнка: Бобровник (Фоменко) Евфросиния Иосифова

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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