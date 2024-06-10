Бобровник Яков Минин
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Бобровник (Бобровник) София Яковлева
Мать ребёнка: Бобровник (Фоменко) Евфросиния Иосифова
Бракосочетание
04.02.1848
Рождение ребёнка
03.09.1851
Мать ребёнка: Бобровник (Фоменко) Евфросиния Иосифова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Бобровник (Бобровник) Мария
Мать ребёнка: Бобровник (Фоменко) Евфросиния Иосифова
Рождение ребёнка
09.02.1859
Дочь: Бобровник (Бобровник) Евдокия Якова
Мать ребёнка: Бобровник (Фоменко) Евфросиния Иосифова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Бобровник (Бобровник) Пелагея
Мать ребёнка: Бобровник (Фоменко) Евфросиния Иосифова
Смерть
Неизвестно