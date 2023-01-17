Василиса Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса Матвеева

Василиса Матвеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Понтелей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Федора Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Егор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Борис Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
02.08.1817

Сын: Матвей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close