Василиса Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Понтелей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Федора Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Егор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Борис Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
02.08.1817
Сын: Матвей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Филиппов
Смерть
Неизвестно