Карташова Дубоделова Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1955
Дата смерти06.01.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.05.1977
Дочь: Карташова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Карташов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
19.05.1977
Дочь: Карташова Мельникова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Карташов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
24.02.1982
Сын: Карташов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Карташов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2019