Карташова Дубоделова Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Дубоделова Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1955

Дата смерти

06.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1977

Дочь: Карташова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Карташов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
19.05.1977

Дочь: Карташова Мельникова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Карташов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
24.02.1982

Сын: Карташов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Карташов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Владимир Николаевич

Смерть
06.01.2019
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