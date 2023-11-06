Солотенкова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слатенкова Вера Федоровна
Отец ребёнка: Солотенков Федор Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слатенков Владимир Федорович
Отец ребёнка: Солотенков Федор Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слатенков Виктор Федорович
Отец ребёнка: Солотенков Федор Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Солотенков Федор Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно