Солотенкова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолотенкова Елена

Солотенкова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слатенкова Вера Федоровна

Отец ребёнка: Солотенков Федор Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слатенков Владимир Федорович

Отец ребёнка: Солотенков Федор Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слатенков Виктор Федорович

Отец ребёнка: Солотенков Федор Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слатенков Юрий Федорович

Отец ребёнка: Солотенков Федор Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солотенков Федор Осипович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close