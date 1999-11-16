Разумкина Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1916
Сын: Разумкин Василий Петрович
Отец ребёнка: Разумкин Петр Абрамович
Рождение ребёнка
21.09.1918
Дочь: Разумкина Любовь Петровна
Отец ребёнка: Разумкин Петр Абрамович
Рождение ребёнка
28.04.1945
Сын: Разумкин Валерий Петрович
Отец ребёнка: Разумкин Василий Петрович
Рождение ребёнка
02.01.1947
Отец ребёнка: Разумкин Василий Петрович
Смерть
Неизвестно