Разумкина Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумкина Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1916

Сын: Разумкин Василий Петрович

Отец ребёнка: Разумкин Петр Абрамович

Рождение ребёнка
21.09.1918

Дочь: Разумкина Любовь Петровна

Отец ребёнка: Разумкин Петр Абрамович

Рождение ребёнка
28.04.1945

Сын: Разумкин Валерий Петрович

Отец ребёнка: Разумкин Василий Петрович

Рождение ребёнка
02.01.1947

Сын: Разумкин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Разумкин Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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