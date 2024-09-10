Жилина Мария Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Лида?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Жилина Екатерина -
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.10.1952
Сын: Жилин Владимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1993