Жилина Мария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина Мария Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Лида?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Жилина Екатерина -

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.10.1952

Сын: Жилин Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1993

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