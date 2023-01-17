Долгих Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгих ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Долгих Андрей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Долгих Данил Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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