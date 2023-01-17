Долгих Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долгих ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область