Новиков Иван Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1932
Дата смерти17.11.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1962
Сын: Новиков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Новикова Любовь Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.12.1964
Дочь: Борисова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Любовь Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.08.1967
Мать ребёнка: Новикова Любовь Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.03.1971
Дочь: Сергеева Новикова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Любовь Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.12.1974
Дочь: Кулагина Новикова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Любовь Тимофеевна
Смерть
17.11.1994