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Новиков Иван Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1932

Дата смерти

17.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1962

Сын: Новиков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Новикова Любовь Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.12.1964

Дочь: Борисова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Любовь Тимофеевна

Рождение ребёнка
24.08.1967

Сын: Новиков Валерий Иванович

Мать ребёнка: Новикова Любовь Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.03.1971

Дочь: Сергеева Новикова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Любовь Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.12.1974

Дочь: Кулагина Новикова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Любовь Тимофеевна

Смерть
17.11.1994
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