Дивеев Роман (Рафек или Садык?) Романович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивеев Роман (Рафек или Садык?) Романович?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1986

Сын: Дивеев Михаил (Мухаммед или Мухаммяд) Романович (Садыкович или Рафекович?)

Мать ребёнка: не указана

Бутаково, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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