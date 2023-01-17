Дивеев Роман (Рафек или Садык?) Романович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1986
Сын: Дивеев Михаил (Мухаммед или Мухаммяд) Романович (Садыкович или Рафекович?)
Мать ребёнка: не указана
Бутаково, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно