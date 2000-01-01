Ханина Агафья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина Агафья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Матрёна Константиновна

Отец ребёнка: Ханин Константин Иванович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ханин Михаил Константинович

Отец ребёнка: Ханин Константин Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ханин Селиверст Константинович

Отец ребёнка: Ханин Константин Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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