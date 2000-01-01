Ханина Агафья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Матрёна Константиновна
Отец ребёнка: Ханин Константин Иванович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ханин Михаил Константинович
Отец ребёнка: Ханин Константин Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ханин Селиверст Константинович
Отец ребёнка: Ханин Константин Иванович
Работа или профессия
Неизвестно