Кашина (Романова) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.08.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1900 ст.
Отец: Романов Василий Димитриевич
Мать: Евфимья Петровна
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Кашин Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашин Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашин Иван Федорович
Отец ребёнка: Кашин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно