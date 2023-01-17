Кашина (Романова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Романова) Наталья Васильевна

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Место рождения

Заозерье, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

10.08.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1900 ст.

Отец: Романов Василий Димитриевич

Мать: Евфимья Петровна

Заозерье, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кашин Василий Федорович

Отец ребёнка: Кашин Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин Иван Федорович

Отец ребёнка: Кашин Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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