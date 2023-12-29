Нетяго Максим Кондратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нетяго Кондрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нетяго) Галька Максимовна
Мать ребёнка: Нетяго (Прудяк) Степанида Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нетяго) Федора Максимовна
Мать ребёнка: Нетяго (Прудяк) Степанида Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калиш (Нетяго) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Нетяго (Прудяк) Степанида Викторовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно