Пинюгин Михаил Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинюгин Михаил Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.2002

Отец: Пинюгин Антон Юрьевич

Мать: Пинюгина Екатерина Александровна

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