Мавра Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Андрей Алексеевич (1770 — ?) Родился в семье пононмаря села Ильинского (Малаховской волости) Романов-Борисоглебского уезда Алексея Георгиевича. В 1785 году определен дьячком к церкви села Воскресенско... Показать все
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Благовещенская Матрёна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1784

Сын: Егор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Павел Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Смерть
1790

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