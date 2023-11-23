Мавра Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Андрей Алексеевич (1770 — ?) Родился в семье пононмаря села Ильинского (Малаховской волости) Романов-Борисоглебского уезда Алексея Георгиевича. В 1785 году определен дьячком к церкви села Воскресенско... Показать все
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Фёдор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Благовещенская Матрёна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Егор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Павел Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Смерть
1790