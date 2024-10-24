Пронькина (Шавина) Ксения Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронькина (Шавина) Ксения Флоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронькин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
24.10.1918

Сын: Пронькин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Пронькин Михаил Андреевич

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Пронькин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Пронькин Михаил Андреевич

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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