Кильдюшов Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кильдюшов Фёдор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1869 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кильдюшова Феодосья Корниловна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1886

Дочь: (Кильдюшова) Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Кильдюшова Феодосья Корниловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 03.04.1888

Дочь: (Кильдюшова) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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