Кильдюшов Фёдор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1886
Дочь: (Кильдюшова) Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Кильдюшова Феодосья Корниловна
Рождение ребёнка
Около 03.04.1888
Дочь: (Кильдюшова) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно